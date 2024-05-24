«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев турнира

В ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе начался турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном событии вечера запланирован поединок между россиянином Вячеславом Дациком и ирландцем Шоном Тернером. В соглавном поединке в ринг выйдут российский боксер Алексей Папин и малавиец Айзек Чилемба. Поединки главного карда начнутся после 23.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» ведется текстовая онлайн-трансляция боксерского вечера. Следить за турниром в полном объеме можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».

Главный кард в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ стартует в 23.15 мск.

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