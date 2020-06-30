Сани
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Санный спорт

Стали известны даты проведения чемпионата России по санному спорту-2021

30 июня 2020, 10:29

Чемпионат России по санному спорту пройдет с 11 по 16 марта на олимпийской трассе в Сочи. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

«С 22 по 26 августа мы планируем провести Летний кубок, с 1 по 5 ноября в Сочи пройдет Кубок России, — цитирует Тюрина ТАСС. — Завершится следующий сезон чемпионатом России, который запланирован с 11 по 16 марта».

Стартовый этап Кубка мира пройдет в австрийском Иглсе (28 ноября — 29 ноября). Чемпионат мира состоится в канадском Уистлере с 5 по 7 февраля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8847299

-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир