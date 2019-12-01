Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде второй год подряд
Россиянин Роман Репилов стал победителем спринта на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. Для него эта победа стала первой за последний год. Предыдущий раз он выиграл 16 декабря 2018 года, также в спринте на этой же трассе.
У женщин лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова — 5-е место. В состязаниях двоек Владислав Южаков и Юрий Прохоров остановились в шаге от пьедестала.
Лейк-Плэсид (США)
Кубок мира
Одиночка
Спринт
Мужчины
1. Роман Репилов (Россия) — 32,158
2. Такер Уэст (США) — 32,191
3. Йонас Мюллер (Австрия) — 32,280
4. Крис Маздзер (США) — 32,378
5. Доминик Фишналлер (Италия) — 32,388
6. Семен Павличенко (Россия) — 32,433
Женщины
1. Юлия Таубитц (Германия) — 37,187
2. Саммер Бритчер (США) — 37,238
3. Эмили Суини (США) — 37,369
4. Эшли Фаркухарсон (США) — 37,456
5. Татьяна Иванова (Россия) — 37,499
6. Виктория Демченко (Россия) — 37,540...
8. Екатерина Катникова (Россия) — 37,559
Двойка
1. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 37,218
2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 37,226
3. Вендль/Арльт (Германия) — 37,255
4. Южаков/Прохоров (Россия) — 37,338
5. Штой/Коллер (Австрия) — 37,507
6. Гудрамович/Калниньш (Латвия) — 37,549...
9. Денисьев/Антонов (Россия) — 37,621