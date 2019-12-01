Репилов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде второй год подряд

Россиянин Роман Репилов стал победителем спринта на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. Для него эта победа стала первой за последний год. Предыдущий раз он выиграл 16 декабря 2018 года, также в спринте на этой же трассе.

У женщин лучшей из россиянок стала Татьяна Иванова — 5-е место. В состязаниях двоек Владислав Южаков и Юрий Прохоров остановились в шаге от пьедестала.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Одиночка

Спринт

Мужчины

1. Роман Репилов (Россия) — 32,158

2. Такер Уэст (США) — 32,191

3. Йонас Мюллер (Австрия) — 32,280

4. Крис Маздзер (США) — 32,378

5. Доминик Фишналлер (Италия) — 32,388

6. Семен Павличенко (Россия) — 32,433

Женщины

1. Юлия Таубитц (Германия) — 37,187

2. Саммер Бритчер (США) — 37,238

3. Эмили Суини (США) — 37,369

4. Эшли Фаркухарсон (США) — 37,456

5. Татьяна Иванова (Россия) — 37,499

6. Виктория Демченко (Россия) — 37,540...

8. Екатерина Катникова (Россия) — 37,559

Двойка

1. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 37,218

2. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 37,226

3. Вендль/Арльт (Германия) — 37,255

4. Южаков/Прохоров (Россия) — 37,338

5. Штой/Коллер (Австрия) — 37,507

6. Гудрамович/Калниньш (Латвия) — 37,549...

9. Денисьев/Антонов (Россия) — 37,621