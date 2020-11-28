Лох выиграл на этапе Кубка мира в Инсбруке, Павличенко — 9-й
Немец Феликс Лох стал победителем на этапе Кубка мира по санному спорту в австрийском Инсбруке.
Дове россиян попали в первую десятку. Семен Павличенко стал девятым, Роман Репилов — десятым.
Санный спорт
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
1. Феликс Лох (Германия) — 1.39,941 (50,056 + 49,885)
2. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.40,067 (50,115 + 49,952)
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.40,121 (50,071 + 50,050)
4. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.40,150 (50,062 + 50,088)
5. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.40,175 (50,269 + 49,906)
6. Нико Гляйршер (Австрия) — 1.40,236 (50,093 + 50,143)...
9. Семен Павличенко (Россия) — 1.40,344 (50,217 + 50,127)
10. Роман Репилов (Россия) — 1.40,387 (50,224 + 50,163)...
14. Александр Горбацевич (Россия) — 1.40,711 (50,367 + 50,344)
20. Степан Федоров (Россия) — 1.41,486 (50,609 + 50,877)
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