Немец Феликс Лох стал победителем на этапе Кубка мира по санному спорту в австрийском Инсбруке.

Дове россиян попали в первую десятку. Семен Павличенко стал девятым, Роман Репилов — десятым.

Санный спорт

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Феликс Лох (Германия) — 1.39,941 (50,056 + 49,885)

2. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.40,067 (50,115 + 49,952)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.40,121 (50,071 + 50,050)

4. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.40,150 (50,062 + 50,088)

5. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.40,175 (50,269 + 49,906)

6. Нико Гляйршер (Австрия) — 1.40,236 (50,093 + 50,143)...

9. Семен Павличенко (Россия) — 1.40,344 (50,217 + 50,127)

10. Роман Репилов (Россия) — 1.40,387 (50,224 + 50,163)...

14. Александр Горбацевич (Россия) — 1.40,711 (50,367 + 50,344)

20. Степан Федоров (Россия) — 1.41,486 (50,609 + 50,877)