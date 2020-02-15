Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали серебро чемпионата мира-2020 в состязаниях двоек. Российский дуэт на домашней трассе в Сочи уступил только немцам Тони Эггерту и Саше Бенеккену.

Накануне Денисьев и Антонов взяли золото в состязании двоек в спринтерских заездах. Также победы в мужском и женском спринте одержали представители России Роман Репилов и Екатерина Катникова.

Сочи (Россия)

Чемпионат мира

Мужчины

Двойка

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.39,384 (49,568 + 49,816)

2. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.39,488 (49,723 + 49,765)

3. Вендль/Арльт (Германия) — 1.39,526 (49,688 + 49,838)

4. Кашкин/Коршунов (Россия) — 1.39,587 (49,774 + 49,813)

5. Ридер/Кайнцвальднер (Италия) — 1.39,684 (49,842 + 49,842)

6. Южаков/Прохоров (Россия) — 1.39,720 (49,875 + 49,845)