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Экс-игрок «Ахмата» Быстров назвал космическими цены на жилье в Грозном

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Астаны» Марат Быстров, ранее выступавший за «Ахмат», рассказал о жизни в Грозном.

«Там безопасно. Это проявляется о всем, — приводит слова футболиста Sport24. — Расскажу один очень показательный случай. Гуляли однажды с женой в парке. Оставила сумочку на скамейке, очухались только через полтора часа. Пришли, а она лежит на том же месте. Молодым футболистам, у которых еще нет своей семьи, в Грозном будет очень хорошо — там ничего не отвлекает от футбола. За каждым игроком закреплен номер в «Грозный-Сити», но мы снимали квартиру. Я по своей натуре домосед, плюс приехал туда с женой и сыном. Поэтому и для нас Грозный — отличное место: тепло, огромное разнообразие кружков, хорошие детские сады. Цены на жилье там космические, если честно. Московские. Мы снимали двушку за 70 тысяч».

Быстров выступал за «Ахмат» с 2020 по 2023 год. Он сыграл за грозненцев 71 матч в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Астана
ФК Ахмат
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