Колумбийский нападающий Хуан Асприлла приехал в «Шахтер» на просмотр

Колумбийский футболист Хуан Фернандо Асприлла Москера прибыл в расположение карагандинского «Шахтера», сообщает Meta-ratings.kz.

24-летний Асприлла может сыграть в качестве правого вингера, а также центрфорварда. В ближайшее время горняки примут решение относительно будущего колумбийца в команде.

В связи с тяжелой финансовой ситуацией «Шахтер» не готов платить игрокам больше 2 тысяч долларов в месяц. По этой причине в команду отказались переходить многие футболисты.

Ранее Асприлла играл в колумбийских клубах «Америка», «Реал Сан-Андрес», «Букараманга», «Льянерос» и «Бояко Чико».