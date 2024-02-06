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Сегодня, 13:55

Колумбийский нападающий Хуан Асприлла приехал в «Шахтер» на просмотр

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Колумбийский футболист Хуан Фернандо Асприлла Москера прибыл в расположение карагандинского «Шахтера», сообщает Meta-ratings.kz.

24-летний Асприлла может сыграть в качестве правого вингера, а также центрфорварда. В ближайшее время горняки примут решение относительно будущего колумбийца в команде.
В связи с тяжелой финансовой ситуацией «Шахтер» не готов платить игрокам больше 2 тысяч долларов в месяц. По этой причине в команду отказались переходить многие футболисты.

Ранее Асприлла играл в колумбийских клубах «Америка», «Реал Сан-Андрес», «Букараманга», «Льянерос» и «Бояко Чико».

Источник: https://meta-ratings.kz/news/kolumbiiskii-napadayushii-khuan-asprilla-priekhal-v-shakhter-na-prosmotr-331122/
ФК Шахтер (Караганда)
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