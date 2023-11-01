Адиев: «Все разговоры о получении гражданства Казахстана отложены»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о получении им местного гражданства.

«По получению гражданства Казахстана все разговоры отложены. Первостепенно — доигрываем игры отборочного цикла. И нельзя забывать, что весной предстоят отборочные игры через Лигу наций. А дальше могут быть разные сценарии: продолжу, уволюсь или буду совмещать посты», — цитирует Адиева Sport24.

46-летний российский специалист является главным тренером сборной Казахстана с весны 2022 года. Команда под его руководством занимает 3-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира Евро-2024, уступая как расположившейся на второй строчке Словении, так и лидеру группы Дании 4 очка.