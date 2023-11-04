Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 14:55

Сорокин: «Аршавин в Казахстане — как Месси в Майами»

Сорокин вспомнил игру против Аршавина в чемпионате Казахстана
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Рубина» Егор Сорокин вспомнил игру против Андрея Аршавина в чемпионате Казахстана.

«Было приятно играть против Аршавина. Меня переполняли положительные эмоции. Я же из Питера и рос на Денисове, Аршавине, Кержакове. А выйти на одно поле с человеком, которого видел только по телевизору — дорогого стоит. Был ли тогда Аршавин как Месси в «Майами»? Да. Был определенный ажиотаж, потому что в Казахстан едет человек, игравший на высоком уровне в России, Англии и делавший разницу на поле. Конечно, это вызывает большой интерес. Найдется ли футболист, который превзойдет Аршавина? Думаю, будет такой. Наверно, Аршавин работает над этим в «Зените», — приводит слова Сорокина Sport24.

Сорокин выступал за «Актобе» в 2016 году.

Аршавин играл за «Кайрат» с 2016 по 2018 год. Всего за клуб он провел 108 матчей, забил 30 мячей и отдал 37 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592911-arshavin-v-kazakhstane-kak-messi-v-mayami-sorokin-ob-igre-legendy-sbornoy-rossii-za-kayrat
Андрей Аршавин
Егор Сорокин
Футбол
ФК Кайрат
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Двукратный олимпийский чемпион фигурист Протопопов умер в Швейцарии
Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Сергей Мозякин стал ассистентом Андрея Разина в «Магнитке»
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адиев: «Все разговоры о получении гражданства Казахстана отложены»
Новости
RSS RSS
Все новости