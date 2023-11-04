Защитник «Рубина» Егор Сорокин вспомнил игру против Андрея Аршавина в чемпионате Казахстана.

«Было приятно играть против Аршавина. Меня переполняли положительные эмоции. Я же из Питера и рос на Денисове, Аршавине, Кержакове. А выйти на одно поле с человеком, которого видел только по телевизору — дорогого стоит. Был ли тогда Аршавин как Месси в «Майами»? Да. Был определенный ажиотаж, потому что в Казахстан едет человек, игравший на высоком уровне в России, Англии и делавший разницу на поле. Конечно, это вызывает большой интерес. Найдется ли футболист, который превзойдет Аршавина? Думаю, будет такой. Наверно, Аршавин работает над этим в «Зените», — приводит слова Сорокина Sport24.

Сорокин выступал за «Актобе» в 2016 году.

Аршавин играл за «Кайрат» с 2016 по 2018 год. Всего за клуб он провел 108 матчей, забил 30 мячей и отдал 37 результативных передач.