Тукманов: «Верю, что Слуцкий может оказаться в Казахстане»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился мнением о том, может ли экс главный тренер сборной России Леонид Слуцкий возглавить команду из Казахстана.

«По статусу ли Слуцкому возглавить команду из Казахстана? А какой у него сейчас статус... Сейчас у него статус безработного. Статус надо оставить, он влияет только на сумму в контракте. Надо же постоянно доказывать, утверждаться. Поэтому, конечно, верю, что он может оказаться в Казахстане. Только если ему эта профессия еще не надоела. Как отношусь к нынешней деятельности Слуцкому? Если ему это нравится, то на здоровье. Я не собираюсь его осуждать. Если захочет вернуться в футбол, а предложений других нет, то он будет рассматривать вариант из Казахстана», — цитирует Тукманова Legalbet.

Последним местом работы 52-летнего Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. Ранее стало известно, что российский специалист входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода нынешнего тренера команды Андрея Карповича.