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Сегодня, 19:10

Свой вратарь украл у Канады бронзу и подарил ее шведам! «Кленовые» остались без медалей ЧМ впервые за шесть лет

Швеция обыграла Канаду в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Фото Reuters
Североамериканские сборные едут домой без призов.

После семи побед подряд на групповом этапе не проигрывавшие до полуфинала Канада и Швеция казались главными фаворитами ЧМ-2024. Однако вчера вечером одни недооценили крепких швейцарцев, а другие привычно включили в плей-офф режим мягкотелых мальчиков-зайчиков и разгромно отлетели от чехов. Для обеих команд, не привыкших играть за третье место, матч за бронзу наверняка стал неприятной обязаловкой. Но как бы им ни хотелось быстрее собрать вещи, перед вылетом домой и отпуском пришлось еще немного поиграть в хоккей.

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Кажется, чуть больше напоследок порадовать своих болельщиков хотели шведы, которые постарались сразу забрать шайбу под свой контроль и открыли счет в середине первого периода. На 13-й минуте четвертое звено «Тре Крунур» в несколько передач вскрыло оборону канадцев в позиционной атаке и усилиями Линуса Юханссона с Карлом Грундстремом разорвало на пятачке молодого Олена Зеллвегера.

Только повышенных запала и желания команды Сэма Халлана хватило ненадолго. После перерыва Канада вылетела на лед с несколько другим настроением и оперативно сравняла благодаря кистевому броску лучшего снайпера турнира Дилана Казенса. Впрочем, героем эпизода стал не праворукий нападающий, а защитник Джейми Олексяк, роскошно выдавший пас парню из «Баффало» из-за ворот через ближнюю штангу.

Неудачным получилось для скандинавов и начало третьего периода. На 44-й минуте получили на свои ворота атаку с ходу и не смогли прервать великолепную поперечную передачу под бросок в касание Пьеру-Люку Дюбуа, который вывел канадцев вперед.

Оказавшись впервые в роли догоняющих, шведы вытащили игру не только благодаря удалению Дэймона Сиверсона, переместившему игру в зону «кленовых», но и крайне слабой игре Джордана Биннингтона. Как бы неудачно ни действовал первый номер «Сент-Луиса» на этом ЧМ, главный тренер сборной Канады Андре Туриньи продолжал ставить его в рамку почти весь турнир, и сегодня основной голкипер канадцев вновь подвел свою команду.

Сначала он не справился с дальним выстрелом Эрика Карлссона и позволил сопернику сравнять счет, пустив шайбу между ног. А через несколько смен — заглотил в ближний угол бросок от оформившего дубль Грундстрема. Исправить же ляпы своего вратаря североамериканцы за оставшиеся шесть минут не сумели, пропустив в пустые ворота и оставшись без медалей ЧМ впервые с 2018 года.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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