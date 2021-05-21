У России хорошие шансы на победу в ЧМ. Неправильно думать, что у нас слабый состав

Обзор дня Алексея Шевченко.

Турнир

В Риге стартует самый странный чемпионат мира за все время существования ИИХФ. Напомним, что он должен был пройти в двух странах, но Белоруссию лишили возможности проводить игры из-за политической ситуации в стране. Пандемия, отменившая прошлогодний турнир, не завершилась, и потому команды находятся в «пузырях», а позднее окончание сезона в НХЛ практически лишило команды усиления хоккеистами из первого раунда плей-офф. До сих пор дебаты в правительстве Латвии, стоит ли пускать зрителей на стадион. Очень сильно надеемся, что никогда больше турнира с такой организацией не будет.

Тренеры сборной России по разным причинам не сумели взять тех, кого хотели. Дело и в североамериканских проблемах, да еще и другие сложности начались. У Павла Бучневича завершился контракт, и он не рискнул играть летом, Вадим Шипачев получил травму. У нас не самый выдающийся состав, гораздо менее укомплектованный, чем даже в Копенгагене, где были Павел Дацюк и Никита Гусев. Но не стоит думать, что для команды все кончено и счастьем будет, если мы выйдет из группы. У соперников тоже серьезные проблемы, а наша команда, пожалуй, серьезней всех относится к предстоящему турниру. Надеюсь, что хоккеисты, приехавшие в Ригу, четко понимают, что от их действий зависит не только результат команды, но и их будущее. Надо доказать, что собраны сильнейшие, убедить, что собраны лучшие из КХЛ и им не платят огромные деньги зря. Ждем хорошего хоккея, ждем побед. У нас отличная сборная по нынешним условиям. И не нужно заранее считать, что мы кому-то уступим. Хороший шанс всех удивить и выиграть золотые медали.

Возвращение

Вячеслав Войнов стал игроком «Динамо», защитник подписал двухлетнее соглашение с клубом. Удивительный хоккеист. За последние три года он участвовал только в одном чемпионате. Сезон пропустил из-за травмы, так как порвал сухожилие. Правда, и в тот год не слишком стремился играть в России, ожидая, чем закончится его дисквалификация в НХЛ. Затем вернулся, сыграл за «Авангард» и снова стал ждать, что решат в Америке, позволят ли играть там. Не разрешили. Теперь Войнов поставил точку в своих взаимоотношениях с Северной Америкой. Но год-то он пропустил. Представляете: человек, который является одним из самых сильных защитников в России, добровольно пропускает два сезона в расцвете карьеры!

Вячеслав — очень странный человек. Доказал он это и в «Авангарде». Например, в клубе предлагали ему продлить соглашение, были готовы пойти на все условия, но хоккеист заявил, что пока в Балашихе Боб Хартли, он даже не будет обсуждать новый контракт. И непонятно, чего ждать от него в «Динамо». Неужели снова сыграет на отличном уровне, как будто ничего не случилось? Неужели опять будет одним из лучших в турнире, где люди бьются за место в составе, а пропуск сезона в 99 случаях ставит крест на карьере, так как потом найти работу невозможно? Это будет сенсация.

Отметим и новый клуб Вячеслава. Еще не началось лето, а они отработали идеально, практически полностью сформировали команду и теперь неспешно будут искать легионеров. Правда, непонятно, сколько денег осталось, но, видимо, еще что-то есть. Можно стать еще сильнее.

Обмен

«Салават Юлаев» обменял на деньги в «Спартак» нападающего Илью Баранова. Болельщики клуба встретили эту новость с удивлением. Дело в том, что Илья был одним из тех хоккеистов, который готов в ближайшее время стать ключевым в команде. Он это и доказал делом. Когда в клубе начались проблемы с вирусом, Баранов стал чаще играть и забросил пять шайб в 11 матчах. Да, всего он провел 22 встречи, но именно в 11 у него было более или менее приличное время, так как лидеры не могли выйти на площадку.

Илья в этом году выступал в ВХЛ, а там у него просто фантастическая статистика для этой лиги — 20 очков (10+10) в 18 матчах. А забивать, выступая за «Торос», очень непросто, стиль игры такой. И этого парня отправляют в «Спартак», да еще и ничего не получая взамен.

Но руководство уфимского клуба понять можно. Эпидемия завершилась, а Баранов не попадает в топ-6, а в третьем звене на его месте Родион Амиров. Можно держать хоккеиста для ротации, но это опять путешествие между ВХЛ и КХЛ, а в «Спартаке» совершенно другая ситуация. Там пока даже и непонятно, кто будет в первых трех звеньях, у Ильи гораздо больше шансов. Не забывайте, что хоккеист уже три года в Уфе, поработал с тремя тренерами и ни один из них, имея разное видение хоккея, не видел Баранова в составе. «Спартак» — возможность начать с чистого листа, этот обмен пойдет и на пользу хоккеисту.