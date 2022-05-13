В раздевалке финской хоккейной сборной висит флаг военных. Похоже, его перепутали с обычным

Представителю сборной пришлось давать комментарии.

Старт чемпионата мира по хоккею без участия России несильно заинтересовал российских болельщиков, поэтому на фоне легких побед фаворитов в первый день турнира не так сложно было выделиться новости, которая, вероятно, в обычное время вообще никого не заинтересовала бы, но в контексте последних внешнеполитических веяний в Финляндии — хозяйке ЧМ — может кому-то показаться двусмысленной.

Сборная Суоми выложила видео из своей раздевалки — и там, что логично, был флаг этой страны. Только не совсем привычный.

Обычный так называемый синекрестный флаг — это классический синий крест на белом фоне. В раздевалке же заметили другой вариант — с государственным гербом в виде желтого льва.

Его могут использовать Вооруженные силы Финляндии, их департаменты, институты, части и подразделения, корабли и суда — что неформально позволяет назвать флаг военным.

В финских законах указывается, что использование этого флага кем-то еще наказуемо, но сложно представить, что хоккейную сборную, недавно выигравшую Олимпиаду, кто-то будет ругать за ошибку, сделанную, скорее всего, ненамеренно. При этом представитель МВД Финляндии Янне Ююярви все же отметил, что флаг лучше заменить на правильный.

А администратор сборной Суоми Мика Кортелайнен сказал, что такой флаг висел в раздевалке уже шесть лет. И, судя по всему, он то ли не попадал в видео, то ли только сейчас совпало, что среди болельщиков сборной оказался любитель вексиллологии (науки о флагах, знаменах и так далее).