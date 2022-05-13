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Сегодня, 22:35

В раздевалке финской хоккейной сборной висит флаг военных. Похоже, его перепутали с обычным

В раздевалке сборной Финляндии на чемпионате мира вывесили флаг военных
Отдел хоккея «СЭ»
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В раздевалке сборной Финляндии по хоккею на чемпионате мира вывесили флаг военных.
Представителю сборной пришлось давать комментарии.

Старт чемпионата мира по хоккею без участия России несильно заинтересовал российских болельщиков, поэтому на фоне легких побед фаворитов в первый день турнира не так сложно было выделиться новости, которая, вероятно, в обычное время вообще никого не заинтересовала бы, но в контексте последних внешнеполитических веяний в Финляндии — хозяйке ЧМ — может кому-то показаться двусмысленной.

Сборная Суоми выложила видео из своей раздевалки — и там, что логично, был флаг этой страны. Только не совсем привычный.

Обычный так называемый синекрестный флаг — это классический синий крест на белом фоне. В раздевалке же заметили другой вариант — с государственным гербом в виде желтого льва.

Его могут использовать Вооруженные силы Финляндии, их департаменты, институты, части и подразделения, корабли и суда — что неформально позволяет назвать флаг военным.

В финских законах указывается, что использование этого флага кем-то еще наказуемо, но сложно представить, что хоккейную сборную, недавно выигравшую Олимпиаду, кто-то будет ругать за ошибку, сделанную, скорее всего, ненамеренно. При этом представитель МВД Финляндии Янне Ююярви все же отметил, что флаг лучше заменить на правильный.

А администратор сборной Суоми Мика Кортелайнен сказал, что такой флаг висел в раздевалке уже шесть лет. И, судя по всему, он то ли не попадал в видео, то ли только сейчас совпало, что среди болельщиков сборной оказался любитель вексиллологии (науки о флагах, знаменах и так далее).

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