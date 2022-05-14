Исторический позор Казахстана на чемпионате мира! Ему устроил порку середняк из Скандинавии

Что делать главному тренеру Юрию Михайлису с вратарями?

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Дания — Казахстан — 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

Голы: Бьоркстранн — 1 (Бау-Хансен, Ларсен), 2:03 — 1:0. Шел — 1, 3:59 — 2:0. Бликфельд — 1 (бол., Элерс, М. Лауридсен), 4:51 — 3:0. Сторм — 1 (бол., Элерс, Й.Б. Йенсен), 22:26 — 4:0. Якобсен — 1 (Огорд), 26:22 — 5:0. Бликфельд — 2 (бол., Элерс, М. Лауридсен), 29:54 — 6:0. Ларсен — 1 (Бау-Хансен, М. Лауридсен), 39:36 — 7:0. Регин — 1 (О. Лауридсен, Сторм), 40:43 — 8:0. Бликфельд — 3 (бол., М. Лауридсен), 50:03 — 9:0. Савицкий — 1 (мен., Шестаков), 58:37 — 9:1.

Вратари: Дам — Шутов (Румянцев, 26:22).

Штраф: 8 — 16.

Броски: 37 (13+13+11) — 26 (10+5+11).

Судьи: Ансонс, Дехаен.

14 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

После отстранения от чемпионата мира России и Белоруссии хочется внимательнее следить за сборной Казахстана. В команде немало игроков, знакомых по выступлению в КХЛ. К примеру, Даррен Диц, который пропустил первый матч, выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина, а Павел Акользин дошел до финала с «Магниткой». Блэкер, Сведберг, Михайлис, Волк, Старченко — известные лица для нашей лиги. Казахстан — как маленький островок кахаэловской жизни на чемпионате мира. Правда, турнир для южных соседей России начался с кошмарного поражения. 1:9 в дебютном матче от Дании — это больно.

Казахстан приехал на ЧМ без сильнейших вратарей. На лучших голкиперов главный тренер сборной Юрий Михайлис рассчитывать не может. Получивший казахстанский паспорт Йони Ортио отказался от поездки на чемпионат мира. Никита Бояркин, которого готовили к нелегкой миссии на ЧМ весь сезон в «Барысе», пропустит турнир из-за повреждения. Натурализованного шведского гиганта Хенрика Карлссона ничего, кроме воспоминаний, с Казахстаном не связывает.

Матиас Бау-Хансен против Кирилла Савицкого. Фото AFP

Чем богаты, тем и рады — пословица, емко описывающая вратарскую заявку казахстанцев на ЧМ. Михайлис вызвал основного голкипера «Южного Урала» Сергея Кудрявцева, первого номера «Арлана» из местной лиги Илью Румянцева и Андрея Шутова, который в минувшем сезоне поиграл в трех клубах: «Барыс» (1 матч), «Номад» (8), «Сарыарка» (11). Юрий Михайлис — это такой Питер Лавиолетт на минималках. Тренер «Вашингтона» тоже весь плей-офф (да что там — целый сезон) гадал, кого из двух «полуторных» вратарей — Илью Самсонова или Витека Ванечека — выпускать в старте. С похожей проблемой в Финляндии столкнется и Михайлис.

Казахстанцы попали в группу А, где их ждет серьезная конкуренция. Они сыграют против традиционных фаворитов канадцев, датчан, швейцарцев, немцев и словаков с мегаталантливой молодежью. Проверку скандинавами в первом матче команда Михайлиса не прошла. Датчане привезли на турнир крепкую банду. Подъехали Николай Элерс из «Виннипега» и Йоахим Блихфельд из системы «Сан-Хосе» (провел восемь матчей в НХЛ за карьеру). Куда же без нестареющего Петера Регина, который пылит за швейцарскую «Амбри-Пиотту».

Коуч Хайнц Элерс сохранил вратарскую бригаду с Олимпиады-2022. Невысокий Себастьян Дам и фактурный Фредерик Диков — проверенная на пекинском турнире пара, которая помогла датчанам дойти до четвертьфинала и не опозориться в матче с будущими серебряными призерами россиянами. Дам пару раз выручил команду, и сегодня в том числе, когда соперники убегали «один на один» и разыгрывали большинство.

Фредерик Сторм и Валерий Орехов. Фото Reuters

Против скандинавов Михайлис выпустил Шутова — и за 27 минут вратарь пропустил пять шайб с 18 бросков. Не задался день и у его сменщика Румянцева. Датчане забили ему еще четыре гола. Для этого им потребовалось 19 раз попасть в створ. Впечатляющая результативность. Блихфельд и Элерс оформили хет-трики. Первый — снайперский, второй — ассистентский. Четыре передачи отдал защитник Маркус Лауридсен. А у Казахстана все лидеры остались в минусах. У Никиты Михайлиса и Кертиса Волка по «минус 3» и ни одного броска в створ на двоих.

Казахстанцы ответили лишь шайбой престижа Кирилла Савицкого. В меньшинстве за 83 секунды до конца матча. Как оказалось, караул у Юрия Михайлиса не только с вратарями, но и с атакой, и с обороной. Возможно, Шутов еще и разыграется, а натурализованные хоккеисты вспомнят, для чего их позвали в сборную. Не забывайте, что Андрей практически в одиночку 9 января обыграл «Магнитку», отразив 37 бросков из 40. Парню бы поймать кураж, но без поддержки защитников это сделать сложно. Завтра Казахстан играет с Францией. И терять очки с командой второго дивизиона, которая заменила Россию, — это кошмар. Тем более впереди матчи с немцами и канадцами — а они никого жалеть не собираются.