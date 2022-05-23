США могут не попасть в плей-офф? А что с Канадой? Расклады чемпионата мира

Сборная США еще может не попасть в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Разбираем турнирную ситуацию .

Перед последним днем группового турнира чемпионата мира положение команд в группе А выглядит так:

1. Швейцария — 18 очков (6 матчей), разность шайб — 30-12

2. Германия — 15 (6), 23-16

3. Дания — 12 (6), 17-11

4. Канада — 12 (6), 27-17

5. Словакия — 9 (6), 16-18

6. Франция — 5 (6), 10-17

7. Казахстан — 3 (7), 19-31

8. Италия — 1 (7), 12-32

Напомним, что при равенстве двух или более сборных по очкам выше та, которая набрала больше баллов в очном матче (или матчах). Следующий критерий — разность шайб.

Во вторник играют: Германия — Швейцария (12.20), Словакия — Дания (16.20), Канада — Франция (20.20).

В этой группе все еще очень непонятно. У Швейцарии отличные шансы на первое место, но поражение в основное время от Германии отбросит текущего лидера на второе. Сами немцы претендуют на первую позицию, но, если не наберут очки, а Дания и Канада возьмут по три балла, упадут на четвертую (у трех сборных будет по 15 очков, по 3 — внутри очных матчей, но у Германии худшая разница, а лучшая — у канадцев).

«Кленовые листья» благодаря крупной победе над Словакией (5:1) точно не упадут ниже четвертого места, даже если проиграют Франции. Более вероятно, что они победят (и станут вторыми или третьими), а судьба последней путевки будет разыграна между словаками и датчанами — первых устроит только победа в основное время.

Таблица в группе В выглядит так:

1. Финляндия — 16 (6), 22-5

2. Швеция — 15 (6), 26-10

3. Чехия — 13 (6), 19-10

4. США — 10 (6), 14-10

5. Латвия — 8 (6), 14-19

6. Австрия — 7 (7), 16-22

7. Норвегия — 5 (6), 13-25

8. Великобритания — 1 (7), 10-33



Во вторник играют: Швеция — Латвия (12.20), США — Норвегия (16.20), Финляндия — Чехия (20.20).

Формально судьба четвертого места в группе еще не определена: Латвия теоретически может обойти США. Но это очень маловероятно — для этого латвийцы должны обыграть шведов, а американцы — уступить норвежцам, причем чтобы обе игры закончились в основное время.

При этом США уже не могут подняться выше четвертого места, так как в очном матче уступили Чехии. На первую позицию больше всего шансов у финнов (нужна победа над чехами), но в случае даже минимальной потери ими очков шведы могут перехватить лидерство — Суоми в личной встрече они обыграли. Чехия же, скорее всего, претендует в лучшем случае на второе место, если победит Финляндию в основное время.

Пары плей-офф пока предсказывать очень трудно, кроме очевидной Швейцария — Германия/США. Также можно отметить, что высока вероятность, что Канада угодит в четвертьфинале на Швецию или Финляндию.

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