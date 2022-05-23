Канада разваливается на глазах! Теперь чемпион проиграл и Дании

Сборная Дании по хоккею впервые в истории обыграла Канаду на чемпионатах мира

Второе поражение фаворитов подряд.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Канада — Дания — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы: М. Лауридсен — 1 (Асперуп, Поульсен), 9:11 — 0:1. Регин — 3 (мен., Сторм), 14:54 — 0:2. Комтуа — 1 (Лаури), 22:33 — 1:2. Бау-Хансен — 2 (бол., Элерс, Сторм), 52:11 — 1:3. Грэйвс — 1 (Сиверсон, Дюбуа), 56:09 — 2:3.

Вратари: Дриджер (57:34) — Дам. Штраф: 33 — 8. Броски: 31 (14+10+7) — 24 (6+9+9). Судьи: Шир, Штольц.

23 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall. 4005 зрителей.

Первые четыре матча сборной Канады на чемпионате мира вполне убедили в том, что «Кленовые листья» могут повторить прошлогодний успех. Команда Клода Жюльена уверенно обыграла словаков и немцев, расправилась с Италией и Казахстаном. Все шло к стопроцентному результату — в оставшихся играх со Швейцарией, Данией и Францией Канада была однозначным фаворитом. Но перед последней игрой турнира есть вероятность, что канадцы займут четвертое место в группе.

Сначала «Кленовые» абсолютно по делу проиграли Швейцарии со звездными Хиширом и Майером в составе. А сегодня сенсационно отлетели датчанам! Хотя если внимательно смотреть весь матч, то никакой сенсации нет — Дания отыграла качественно, а ее соперник, кажется, не отнесся к игре серьезно. Например, подключение Лауридсена в середине первого периода канадцы откровенно прозевали.

А затем вообще так обрезались, что датчане вышли вдвоем на одного вратаря. Опытнейший Регин такой ошибки простить не мог.

В начале второго периода форвард «Анахайма» Комтуа отыграл одну шайбу. Кто ж знал, что скоро он станет антигероем?

Габаритный канадский нападающий любит сыграть в силовой манере, но конкретно в этом эпизоде переборщил. Плечо Комтуа попало в голову игроку датчан, за что канадец был удален до конца матча.

Ужасная игра в обороне, пожалуй, главная причина поражения канадцев. Мощного Бау Хансена оставили одного перед воротами Дриджера, и форвард не промахнулся.

Защитник «Нью-Джерси» Грэйвз отыграл одну шайбу, но в концовке датчане сдержали штурм соперника и одержали первую победу над Канадой в своей истории. А ведь на ЧМ-1949 Дания проиграла родоначальникам хоккея со счетом 0:47. Прогресс налицо.

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