Победа над итальянцами спасла Казахстан от позора. Но чемпионат мира наши соседи провалили

Итальянцы отправляются во второй дивизион.

Чемпионат мира-2022. Группа A

Казахстан — Италия — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Волк — 1 (бол., Дитц, Старченко), 11:22 — 1:0. Макнэлли — 1 (бол., Мильоранци, Пьетрониро), 14:57 — 1:1. Орехов — 3 (Михайлис, Рахманов), 15:59 — 2:1. Асетов — 1 (Петухов, Блэкер), 24:29 — 3:1. Д. Костнер — 1 (Ди Перна, Хэннун), 25:26 — 3:2. Старченко — 2 (бол., Дитц, Блэкер), 43:29 — 4:2. Михайлис — 2 (Орехов, Акользин), 46:02 — 5:2.

Вратари: Шутов — Бернард (Фацио, 46:02, 57:38).

Штраф: 4 — 27.

Броски: 35 (12+13+10) — 15 (6+5+4).

Судьи: Рекуцки, Стано.

23 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Сборная Казахстана, пожалуй, самая многострадальная команда нынешнего чемпионата мира. Попав в «обезжиренную» группу А, где из топ-соперников оказались лишь молодые дерзкие канадцы, наши соседи умудрились разгромно отлететь от скромных датчан (1:9), оконфузиться в матче с французами (1:2) и безрезультатно закуситься со швейцарцами (2:3), словаками (3:4), немцами (4:5) и канадцами (3:6).

И как бы достойно казахстанцы ни смотрелись в матчах с фаворитами, вплоть до последнего матча в графе «Набранные очки» у них горел грустный ноль, который не сулил ничего, кроме позорного вылета в первый дивизион. Поэтому спасти место в элите Казахстан мог только победой любой ценой в матче жизни с другими вечными «лифтерами» чемпионатов мира итальянцами.

Как и в игре с Германией днем ранее, команда Михайлиса сумела отличиться первой благодаря наглой вылазке из-за ворот от Кертиса Волка. Привычно активный и неравнодушный натурализованный канадец не забросил ни одной шайбы в первых шести матчах. Однако свой долгожданный гол он будто бы специально приберег на черный день.

Не самые мастеровитые, но очень упертые итальянцы ответили своим голом в большинстве. Бросок от синей линии чистокровного венецианца Энрико Мильоранци был не самым сложным. Но грамотный заслон и подставление уроженца Массачусетса Брендона Макнелли, для которого нынешний ЧМ стал первым международным турниром, помешали Андрею Шутову спасти свою команду от пропущенной шайбы.

Еще до первого перерыва казахстанцы вновь повели после классного броска своего лучшего защитника Валерия Орехова, которому парни с Апеннин дали слишком много свободного льда и позволили спокойно расстрелять Андреаса Бернарда с ползоны. Удивительно, но матч 22-летний воспитанник сатпаевского хоккея начинал будучи игроком «Барыса», а заканчивал его уже новичком «Магнитки». Как такое возможно? Все просто — о его переходе магнитогорский клуб объявил прямо по ходу второго периода. Ну и как тут не пошутить про то, что Сергей Ласьков и Сергей Гомоляко подписали контракт с лучшим бомбардиром сборной Казахстана прямо в перерыве под впечатлением от гола?

И если в матчах с Канадой и Германией казахстанцы не смогли удержать преимущество, дважды ведя по ходу первой двадцатиминутки, то в самый ответственный момент сумели переломить пагубную тенденцию и во втором периоде повели в две шайбы. Правда, не прошло и минуты, как неуступчивые итальянцы отыграли одну, заставив уже в какой раз по ходу турнира задавать вопросы голкиперу из системы «Барыса». Кажется, с таким вратарем даже Диего Костнер может на минутку почувствовать себя Евгением Кузнецовым.

Однако совершить камбэк хоккейному карлику помешала дисциплина. Грязнейший удар в колено, после которого Михаил Рахманов вполне мог лишиться мениска, здоровяку Дилану Ди Перне судьи не простили и «наградили» уроженца канадского Онтарио заслуженными 5+20. И не устроить мини-вендетту за партнера капитан сборной Казахстана Роман Старченко просто не мог. Окончательно же приговорил Италию один из самых лакомых кусков кахаэловского трансферного пирога Никита Михайлис, которому совсем скоро предстоит окончательно определиться со своим будущим.

«Мы надеялись, что это будет не та игра, которая нам нужна. Мы надеялись одержать несколько побед в других матчах, но в этом году у нас было несколько ключевых травм, и игроки отсутствовали. Так что для нас шанс снова сыграть в следующем году — это хорошо», — признался после спасительной победы защитник сборной Казахстана Джесси Блэкер.

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Взяв такие нужные три очка, Казахстан все-таки сумел сохранить место в элите. Однако не покидает ощущение, что одна победа в семи матчах и седьмое место в группе — не потолок для этой команды. В конце концов, разве не эти же парни на прошлогоднем ЧМ в Риге чуть было не вышли в плей-офф? А значит, несмотря на сохранение прописки, будущее Юрия Михайлиса в сборной, а вместе с тем и в «Барысе», вполне может оказаться под угрозой. Вы ведь помните, что пост главного тренера в национальной команде и аналогичный пост в главном клубе страны — понятия неразделимые?