«Кленовые листья» ни разу не прошли четвертьфинал, выйдя с четвертого места в группе.

В последнем матче группового турнира сборная России разгромила белорусов со счетом 6:0 и повторила собственный рекорд. Россияне в третий раз в истории выиграли первый период игры ЧМ с разницей в пять раз. Ранее столь ударное начало наша команда выдавала всего дважды — во встрече с британцами в 1994-м и французами в 2009-м. Лучший же период сборная России провела два года назад, когда за второй период забросила в ворота шведов шесть шайб.

Случаи, когда сборная России забивала за период более четырех шайб на ЧМ. Фото «СЭ»

Заняв первое место в группе, россияне в 11-й раз в истории попали на Канаду в матчах плей-офф чемпионата мира. На данный момент в противостоянии двух самых успешных хоккейных наций фиксируется ничья — 5:5, причем в четвертьфиналах и финалах преимущество на стороне россиян (по 2-1), а вот полуфиналы лучше играют канадцы — три победы в четырех встречах.

Матчи сборных России и Канады в плей-офф чемпионатов мира. Фото «СЭ»

Россияне в 13-й раз вышли в четвертьфинал с первого места в группе и впервые сделали это, потерпев поражение. После ухода Вячеслава Быкова (четыре выигранных группы за пять лет) наша сборная всего трижды становилась лучшей в своей восьмерке. Зинэтула Билялетдинов в 2012-м и Олег Знарок в 2014-м не уступили в матчах плей-офф, а вот Илья Воробьев в 2019-м довольствовался только бронзой. Поражений в четвертьфинале после первого места в группе у России не было уже 15 лет, с тех пор как Владимир Крикунов в Риге уступил чехам. В 1990-х статус явного фаворита по разу не подтверждали команды Виктора Тихонова и Бориса Михайлова.

Результаты сборной России на ЧМ после выхода в 1/4 финала с первого места. Фото «СЭ»

Канадцы всего в седьмой раз пробились в 1/4 финала, заняв в своей группе место ниже второго. Трижды североамериканцы становились третьими и трижды четвертыми. Но если вторых номеров параллельной группы родоначальники хоккея всякий раз обыгрывали (в том числе и Россию три года назад), то выйти в полуфинал с четвертого места на предварительной стадии у них не вышло ни в 1992-м, ни в 1995-м, ни в 2010-м. Причем 11 лет назад на пути канадцев встала как раз сборная России, одержавшая уверенную победу со счетом 5:2.