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Как Россия играла с Канадой в плей-офф ЧМ: последние три матча — за соперниками, но в целом — равенство

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 17:00
Хоккеисты сборных России и Канады. Фото IIHF Случаи, когда сборная России забивала за период более четырех шайб на ЧМ. Фото «СЭ» Матчи сборных России и Канады в плей-офф чемпионатов мира. Фото «СЭ» Результаты сборной России на ЧМ после выхода в 1/4 финала с первого места. Фото «СЭ» Четвертьфинальные матчи сборной Канады после третьего или четвертого места в группе. Фото «СЭ»
Хоккеисты сборных России и Канады. Фото IIHF
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«Кленовые листья» ни разу не прошли четвертьфинал, выйдя с четвертого места в группе.

В последнем матче группового турнира сборная России разгромила белорусов со счетом 6:0 и повторила собственный рекорд. Россияне в третий раз в истории выиграли первый период игры ЧМ с разницей в пять раз. Ранее столь ударное начало наша команда выдавала всего дважды — во встрече с британцами в 1994-м и французами в 2009-м. Лучший же период сборная России провела два года назад, когда за второй период забросила в ворота шведов шесть шайб.

Случаи, когда сборная России забивала за период более четырех шайб на ЧМ. Фото "СЭ"
Случаи, когда сборная России забивала за период более четырех шайб на ЧМ. Фото «СЭ»

Заняв первое место в группе, россияне в 11-й раз в истории попали на Канаду в матчах плей-офф чемпионата мира. На данный момент в противостоянии двух самых успешных хоккейных наций фиксируется ничья — 5:5, причем в четвертьфиналах и финалах преимущество на стороне россиян (по 2-1), а вот полуфиналы лучше играют канадцы — три победы в четырех встречах.

Матчи сборных России и Канады в плей-офф чемпионатов мира. Фото "СЭ"
Матчи сборных России и Канады в плей-офф чемпионатов мира. Фото «СЭ»

Россияне в 13-й раз вышли в четвертьфинал с первого места в группе и впервые сделали это, потерпев поражение. После ухода Вячеслава Быкова (четыре выигранных группы за пять лет) наша сборная всего трижды становилась лучшей в своей восьмерке. Зинэтула Билялетдинов в 2012-м и Олег Знарок в 2014-м не уступили в матчах плей-офф, а вот Илья Воробьев в 2019-м довольствовался только бронзой. Поражений в четвертьфинале после первого места в группе у России не было уже 15 лет, с тех пор как Владимир Крикунов в Риге уступил чехам. В 1990-х статус явного фаворита по разу не подтверждали команды Виктора Тихонова и Бориса Михайлова.

Результаты сборной России на ЧМ после выхода в 1/4 финала с первого места. Фото "СЭ"
Результаты сборной России на ЧМ после выхода в 1/4 финала с первого места. Фото «СЭ»

Канадцы всего в седьмой раз пробились в 1/4 финала, заняв в своей группе место ниже второго. Трижды североамериканцы становились третьими и трижды четвертыми. Но если вторых номеров параллельной группы родоначальники хоккея всякий раз обыгрывали (в том числе и Россию три года назад), то выйти в полуфинал с четвертого места на предварительной стадии у них не вышло ни в 1992-м, ни в 1995-м, ни в 2010-м. Причем 11 лет назад на пути канадцев встала как раз сборная России, одержавшая уверенную победу со счетом 5:2.

Четвертьфинальные матчи сборной Канады после третьего или четвертого места в группе. Фото "СЭ"
Четвертьфинальные матчи сборной Канады после третьего или четвертого места в группе. Фото «СЭ»

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