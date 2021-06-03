Сегодня — главный матч чемпионата мира.

Сборная России сегодня в Риге сыграет в четвертьфинале с Канадой. Игра начнется в 20.15 по московскому времени.

Кто фаворит матча? Кого стоит опасаться у канадцев? И кто займет место в воротах российской сборной — уверенно отыгравший групповой этап Александр Самонов или Сергей Бобровский? «СЭ» собрал мнения экспертов, тренеров и прославленных в прошлом хоккеистов о предстоящем матче.

Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы:

- Вывеска совершенно понятна. Не знаю, насколько канадцы сегодня соответствуют этой вывеске, но в любом случае это та самая хоккейная нация, которая в любом составе на любом уровне будет биться до конца. Поэтому надо быть готовыми в любом случае и не спустя рукава выходить на игру, а в полной готовности.

Если ты хочешь выиграть чемпионат мира, то последние три игры ты обязан выигрывать вне зависимости от того, на какой стадии и с кем ты играешь.

Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион:

— Судя по движению игроков в последних матчах группового турнира, наши ребята в хорошем физическом состоянии подходят к началу плей-офф. Это очень важно, особенно перед матчем с канадцами. У сборной Канады молодая, дерзкая команда. В каком бы составе канадцы ни приехали на чемпионат мира, это мощная команда, ставящая всегда перед собой одну цель — победить. Не нужно думать о том, что, если канадцы финишировали четвертыми в своей группе, это легкий соперник. Это не так.

Мне на память приходит Олимпиада 1980 года, когда сборная СССР уступила американским студентам. На чемпионат мира все приезжают с одной целью — биться за результат. Нас ждет тяжелый матч. Посоветовал бы нашим нападающим больше создавать моментов, лезть на пятак перед воротами, обострять ситуацию, закрывать канадского вратаря и активно работать на пятачке.

Владимир Плющев, заслуженный тренер РФ:

- Я думаю, что сборная Канады однозначно поменяет свою игру относительно группового этапа, потому что это матч на вылет. Концентрации на одну встречу у них вполне хватит. Вообще, одним матчем можно реабилитироваться за весь чемпионат, за который канадцев критиковали и в самой Канаде, хотя там это не так сильно освещается.

Среди канадцев есть люди, которые в состоянии показать очень высокий уровень. Известно, что наши соперники — духовитые ребята. А Канада — Россия — это всегда маленькая война, которая идет с 1972 года. Ожидать можно все что угодно — наши ребята это понимают.

Никакого комплекса у сборной России не может быть, потому что эта команда собралась только перед чемпионатом мира. У нас мало хоккеистов, которые участвовали в предыдущих розыгрышах плей-офф. Но у нас все же есть ребята, которые обыгрывали Канаду, боролись с ними за медали.

Леонид Вайсфельд, бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, эксперт:

— Уровень мастерства у наших игроков выше, чем у канадцев. Сборная России в сегодняшней игре фаворит. Но канадцы очень духовитые, и понятно, что они тоже умеют играть в хоккей. Ни в коем случае нельзя с ними расслабляться. В нашей команде опытные игроки. Среди них есть те, кто играет в НХЛ. Они не раз участвовали в матчах такого уровня и обязательно помогут молодым ребятам.

Алексей Яшин, чемпион мира, серебряный призер Олимпиады:

— Будем сегодня все вместе болеть за нашу команду. Надеюсь, что все получится. По составу и по именам сборная России сильнее. У канадцев групповой этап сложился не очень. Матчи Россия — Канада всегда очень интересные. Счет в матче? Не хочу делать прогнозы. Надеюсь, что мы просто победим. Считаю, что наша команда более мастеровитая, у нас больше звезд. Все должно быть хорошо.

Андрей Николишин, чемпион мира:

— У них всё ровно. Не могу сказать, что посредственно. Были хорошие моменты и плохие. Важно, что заняли в группе первое место. О канадцах сейчас сложно что-то сказать, поскольку все соперники разные. На каждого нужно по-своему настраиваться, разрабатывать тактику, поэтому тяжело сказать, в чем нужно прибавить. Никто в протокол потом не заглянет, кто как играл. Все будут смотреть матч Россия — Канада, и результат окажется на табло. А слабый или сильный у «Кленовых листьев» состав — это уже второстепенно.

Алексей Бадюков, двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт:

— Уверен в силах нашей сборной, есть все шансы. Сборная России готова к встрече с Канадой. Очень радует, что у нас хорошая линия обороны с атакующими защитниками. Отметил бы, что наша сборная прибавляет от матча к матчу. Россия начинает играть безошибочно, по счету, по результату. Против канадцев будет важно выдать стабильную игру, потому что они играют всплесками. Бобровский или Самонов? Это дилемма для тренерского штаба. Оба достойны сыграть. Сам факт, что у нас такой мощный тандем, вселяет уверенность в сборную.