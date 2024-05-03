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3 мая, 23:30

Украина в одном шаге от хоккейной элиты. Через два года она может сыграть с Канадой на чемпионате мира

Сборная Украины поднялась во второй по рангу дивизион ЧМ по хоккею
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеисты сборной Украины.
Фото Global Look Press
Отстранение нашей сборной помогает более слабым командам подняться наверх.

Пока сборная России продолжает ждать возвращения на международную арену, сборная Украины уверенно выиграла чемпионат мира в дивизионе IB — третьем по рангу среди подобных турниров ИИХФ. В соревновании с круговым форматом без плей-офф принимали участие шесть сборных, каждая сыграла с каждой по матчу. За пять встреч Украина забросила 31 и пропустила всего две шайбы.

Среди соперников были Эстония (8:0), Нидерланды (4:0), Испания (6:1), а самой уверенной получилась победа на Китаем — 9:0. Сборная Поднебесной играла без игроков «Куньлуня», поэтому этот результат вполне объясним.

Перед последним туром первое место делили Украина и Литва (по 12 очков), поэтому победитель очного матча шел на повышение. Прибалтийцы также не смогли навязать борьбу самой сильной сборной дивизиона. В концовке матча украинцы позволили сопернику немного приблизиться в счете (3:1), но уже через минуту восстановили паритет в три шайбы и победили 4:1.

Из состава сборной Украины российскому зрителю могут быть известно несколько хоккеистов. Защитник Филипп Пангелов-Юлдашев на юниорском уровне выступал в системе «Салавата Юлаева» и даже успел сыграть несколько матчей за юниорскую сборную России. Форвард Виктор Захаров забил два гола в КХЛ в составе «Донбасса». Защитник Игорь Мережко провел три сезона в ВХЛ — один в «Хумо» и два в тюменском «Рубине». Он стал вторым бомбардиром сборной и вторым бомбардиром всего турнира. Больше всего очков набрал 24-летний Александр Пересунько, выступающий в «Попраде» из чемпионата Словакии.

В следующем году сборная Украины поборется за выход в элиту чемпионата мира. В этом году во втором по рангу дивизионе (IА) играют Словения, Венгрия, Италия, Румыния, Япония и Южная Корея, но весной 2025 года состав участников изменится ровно наполовину: две сборные поднимутся наверх, а одна — упадет в третий дивизион. Ее место и займет Украина.

Напомним, что в феврале 2022 года совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Недавно оно было продлено на сезон-2024/25. Санкции в адрес двух постоянных участников элитного дивизиона сильно помогли более слабым сборным: например, на выход в топ-турнир из IA сейчас претендует сборная Румынии (!), за которую, кстати, выступает принявший местное гражданство известный российский форвард Евгений Скачков.

Хоккеисты сборной России. Отстранение продолжается. Россия пропустит и следующий международный сезон в хоккее, а Белоруссия — Олимпиаду

По принципу домино в каждом дивизионе освободилось по две позиции для команд, которым в обычное время было бы сложнее туда попасть — так и Украина вернулась в в IA, где не играла с 2017 года. И с учетом текущей конкуренции в нем получит небольшие шансы побороться за место в элите и сыграть с ведущими сборными. Что, с учетом отсутствия там России и Белоруссии, конечно, будет выглядеть весьма скандально и неоднозначно.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Украины по хоккею
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