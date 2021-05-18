Но кого мы все-таки увидим в Риге?

Чемпионат мира в Риге стартует только 21 мая, а его уже можно назвать самым проблемным за последние годы. Конечно, то, что турнир вообще пройдет при нынешней ситуации, уже отлично. Как бы ни критиковали чемпионат мира, к нему все равно будет интерес. К тому же на турнире можно будет увидеть огромное количество молодых талантов, которые при ином раскладе туда бы не доехали. Но проблем у организаторов хватает.

У Италии заболела целая сборная

Подготовка сборной Италии к турниру и так была сорвана: из-за случаев заболевания коронавирусом в команде отменялись контрольные матчи. Не удалось справиться с болезнью и непосредственно накануне турнира — тесты показали, что у итальянцев уже 15 больных ковидом. Естественно, все они остались дома, а в Ригу команда прибыла в усеченном составе — три вратаря, семь защитников и 13 нападающих. 23 игрока — казалось бы, достаточно, но по новым правилам каждая сборная может заявить на турнир 28 человек.

Заболел и главный тренер команды Грег Айрленд, который будет руководить тренировками удаленно. При этом заболевшие игроки смогут позднее присоединиться к команде после получения отрицательных тестов. Очень сомнительно, что это поможет «Скуадре Адзурре», которая и так считалась главным аутсайдером группы В.

Звезд почти нет, вряд ли они приедут и по ходу ЧМ

Заманить лучших хоккеистов мира в «пузырь» крайне сложно: не все хотят приезжать после сжатого и непростого сезона и сидеть в четырех стенах три дня. Таковы правила ИИХФ: после перелета из-за океана хоккеист должен отсидеть в изоляции трое суток, а затем три дня может только тренироваться. Решение довольно странное, ведь можно было лишь дождаться двух отрицательных тестов.

Это осложняет и появление в Риге хоккеистов из Северной Америки и по ходу турнира. Серии первого раунда завершатся уже по ходу группового этапа, а это значит, что игроки, освободившиеся из вылетевших команд, смогут помочь своим сборным только в плей-офф.

По именам турнир сильно просядет по сравнению с предыдущими: если раньше на ЧМ можно было увидеть Макдэвида, Панарина, Овечкина, Кросби, то теперь игроков такого уровня нет. Но известных хоккеистов все равно хватает — например, лучший защитник «Филадельфии» Иван Проворов, лидер «Анахайма» Рикард Ракелль или Якуб Врана из «Детройта».

Тренер Великобритании передумал приезжать в Ригу

В британской сборной коронавируса нет, но в итоге она оказалась без главного тренера. 46-летний специалист Питер Рассел принял решение остаться с семьей после клубного сезона, в котором работал в немецком «Фрайбурге».

«Моя семья всегда меня поддерживала, но девять месяцев вдали от жены и дочери — это очень долго. Я приехал домой и, проведя какое-то время с дочерью, понял, что опять сразу уехать будет тяжело. Бессердечно вернуться спустя девять месяцев, а через два дня снова уехать. У моей жены был рак, и когда проходил предыдущий ЧМ в Словакии, я смог вернуться всего на два дня, когда у нее была операция», — так объяснил решение тренер.

Осуждать Рассела точно никто не будет, но это в очередной раз показывает сложности нынешней ситуации. Если бы не было «пузыря», тренер смог бы привезти семью, а сейчас он должен был бы за неделю до турнира приехать в отель и закрыться.

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