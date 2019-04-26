Дэн Мильштейн, агент защитника "Торонто" Никиты Зайцева, сообщил, что игрок присоединится к сборной России 5 мая. По словам агента, хоккеисту необходимо время, чтобы восстановиться от повреждения.

- Во время плей-офф он получил травму верхней части тела, ему потребуется время на восстановление в Торонто, - приводит ТАСС слова Зайцева. - К сборной он присоединится 5 мая.

Зайцев в этом сезоне провел 81 матч в регулярном чемпионате и 7 игр в Кубке Стэнли. "Торонто" в первом раунде уступил "Бостону" (3-4).