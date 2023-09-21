Задоров ответил на вопрос об отношении к политической позиции Овечкина
Защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал о своем отношении к политической позиции нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Общаемся ли мы с Овечкиным? Как коллеги - да. Как я отношусь к его политической позиции? Это его мнение, оно меня не касается. Это его выбор. Я уважаю его, как одного из самых, а то и самого великого русского хоккеиста. Мы с ним – коллеги, мы делим площадку, но по жизненным и политическим позициям мы с ним расходимся. Вот и все, что я могу сказать», - заявил Задоров в интервью YouTube-каналу «вДудь»*.
Александр Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. 38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. На счету форварда 822 шайбы в НХЛ, он уступает лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.
В ноябре 2017 года Овечкин вступил в неформальное патриотическое движение Putin Team.
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