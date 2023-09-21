Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:50

Задоров ответил на вопрос об отношении к политической позиции Овечкина

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал о своем отношении к политической позиции нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Общаемся ли мы с Овечкиным? Как коллеги - да. Как я отношусь к его политической позиции? Это его мнение, оно меня не касается. Это его выбор. Я уважаю его, как одного из самых, а то и самого великого русского хоккеиста. Мы с ним – коллеги, мы делим площадку, но по жизненным и политическим позициям мы с ним расходимся. Вот и все, что я могу сказать», - заявил Задоров в интервью YouTube-каналу «вДудь»*.

Александр Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. 38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. На счету форварда 822 шайбы в НХЛ, он уступает лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.

В ноябре 2017 года Овечкин вступил в неформальное патриотическое движение Putin Team.

*признан иноагентом в РФ

Александр Овечкин
Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
Читайте также
Россия еще не выплатила взнос ВАДА за 2023 год
Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
Шольц на ГА ООН обвинил Путина в желании захватить Украину
Бербок назвала конфликт с Россией сигналом другим странам
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Задоров рассказал, как российские хоккеисты в НХЛ относятся к СВО: «Разошлись на два лагеря»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости