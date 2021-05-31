За 17 лет Россия уступила шведам всего однажды
Сборная России в матче шестого тура чемпионата мира по хоккею по буллитам победила Швецию (3:2 Б) и продлила удачную серию в противостоянии со скандинавами.
В 12 последних встречах наша команда одержала 11 побед (восемь в основное время) при единственном поражении в мае 2018-го. При этом в шести первых играх XXI века россияне были сильнее всего однажды и еще раз сыграли вничью.
(Кирилл Бурдаков)
Матчи сборных России и Швеции на чемпионатах мира в XXI веке
|
Дата
|
Место
|
Стадия
|
Счет
|
10.05.2001
|
Кельн
|
1/4 финала
|
3:4 ОТ
|
30.04.2002
|
Гетеборг
|
1-й гр.турнир
|
0:2
|
02.03.2003
|
Турку
|
2-й гр.турнир
|
2:4
|
27.04.2004
|
Острава
|
1-й гр.турнир
|
2:3
|
15.05.2005
|
Вена
|
За 3-е место
|
6:3
|
15.05.2006
|
Рига
|
Гр.турнир
|
3:3
|
07.05.2007
|
Москва
|
Гр.турнир
|
4:2
|
13.05.2007
|
Москва
|
За 3-е место
|
3:1
|
10.05.2008
|
Квебек
|
Гр.турнир
|
3:2
|
30.04.2009
|
Берн
|
Гр.турнир
|
6:5ОТ
|
11.05.2012
|
Стокгольм
|
Гр.турнир
|
7:3
|
24.05.2014
|
Минск
|
1/2 финала
|
3:1
|
14.05.2015
|
Острава
|
1/4 финала
|
5:3
|
17.05.2016
|
Москва
|
Гр.турнир
|
4:1
|
05.05.2017
|
Кельн
|
Гр.турнир
|
2:1 Б
|
15.05.2018
|
Копенгаген
|
Гр.турнир
|
1:3
|
21.05.2019
|
Братислава
|
Гр.турнир
|
7:4
|
31.05.2021
|
Рига
|
Гр.турнир
|
3:2 Б
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