Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

За 17 лет Россия уступила шведам всего однажды

31 мая 2021, 23:44
31 мая. Россия — Швеция — 3:2 Б. Фото IIHF
31 мая. Россия — Швеция — 3:2 Б. Фото IIHF
Теги:

Сборная России в матче шестого тура чемпионата мира по хоккею по буллитам победила Швецию (3:2 Б) и продлила удачную серию в противостоянии со скандинавами.

В 12 последних встречах наша команда одержала 11 побед (восемь в основное время) при единственном поражении в мае 2018-го. При этом в шести первых играх XXI века россияне были сильнее всего однажды и еще раз сыграли вничью.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи сборных России и Швеции на чемпионатах мира в XXI веке

Дата

Место

Стадия

Счет

10.05.2001

Кельн

1/4 финала

3:4 ОТ

30.04.2002

Гетеборг

1-й гр.турнир

0:2

02.03.2003

Турку

2-й гр.турнир

2:4

27.04.2004

Острава

1-й гр.турнир

2:3

15.05.2005

Вена

За 3-е место

6:3

15.05.2006

Рига

Гр.турнир

3:3

07.05.2007

Москва

Гр.турнир

4:2

13.05.2007

Москва

За 3-е место

3:1

10.05.2008

Квебек

Гр.турнир

3:2

30.04.2009

Берн

Гр.турнир

6:5ОТ

11.05.2012

Стокгольм

Гр.турнир

7:3

24.05.2014

Минск

1/2 финала

3:1

14.05.2015

Острава

1/4 финала

5:3

17.05.2016

Москва

Гр.турнир

4:1

05.05.2017

Кельн

Гр.турнир

2:1 Б

15.05.2018

Копенгаген

Гр.турнир

1:3

21.05.2019

Братислава

Гр.турнир

7:4

31.05.2021

Рига

Гр.турнир

3:2 Б

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Стал известен расклад, при котором Россия может не попасть в плей-офф чемпионата мира
Диетолог назвала четыре принципа здорового питания
В Москве задержали скрывавшегося 18 лет убийцу
Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры