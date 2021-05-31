За 17 лет Россия уступила шведам всего однажды

Сборная России в матче шестого тура чемпионата мира по хоккею по буллитам победила Швецию (3:2 Б) и продлила удачную серию в противостоянии со скандинавами.

В 12 последних встречах наша команда одержала 11 побед (восемь в основное время) при единственном поражении в мае 2018-го. При этом в шести первых играх XXI века россияне были сильнее всего однажды и еще раз сыграли вничью.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи сборных России и Швеции на чемпионатах мира в XXI веке