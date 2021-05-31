Вайсфельд: «Сборной России нужно занять первое место в группе»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» подвел итоги шестого матча сборной России на чемпионате мира в Риге. 31 мая российская команда победила Швецию (3:2 Б).

«Сегодня наша сборная играла хорошо. Понятно, что шведы были более мотивированы, но задачу мы выполнили — в плей-офф попали. По поводу этого никаких сомнений и не было. Главному тренеру сделали хороший подарок на день рождения. Нашей команде нужно занять первое место. На соседнюю группу смотреть не надо. Тут даже если очень сильно захочешь, все равно не угадаешь, кто будет твоим соперником. Один оставшийся матч в группе нужно использовать для правильной подготовки к плей-офф, а первое место для хорошего настроения никогда не помешает», — сказал Вайсфельд «СЭ».

Следующий матч российская команда проведет против сборной Белоруссии. Матч начнется 1 июня в 20:15 по московскому времени.

(Антон Иванов)