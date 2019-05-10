Владислав Гавриков: "Скомканная ночь, не удалось поспать"

Защитник сборной России Владислав Гавриков после победы над Норвегией (5:2) на чемпионате мира рассказал о приезде в национальную команду.

- Вы только что присоединились к сборной. Удалось адаптироваться?

- Дорога была тяжелой. Скомканная ночь, не удалось поспать. Главное, что я все-таки вышел, и команда победила.

- Вписаться именно в эту систему игры было легко?

- Для меня не было никаких новых требований. Я отыграл по этой схеме практически весь сезон.

- Много ли дал вам опыт в "Коламбусе"? Вы провели там два матча. Поможет ли это для выступления в сборной?

- Естественно, я приобрел определенный опыт. На счет того, поможет ли это здесь? Не знаю. Я приехал в сборную с хорошим настроением, был готов играть. (Алена Гребенькова)

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