Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Игры
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 18:27

Финляндия разгромила Венгрию на чемпионате мира

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты сборных Венгрии и Финляндии.
Фото AFP

Сборная Финляндии победила национальную команду Венгрии в групповом турнире чемпионата мира — 7:1.

Сборная Финляндии одержала третью победу на чемпионате мира. Команда набрала 10 очков и расположилась на третьей строчке турнирной таблицы. У Венгрии два очка и седьмая позиция в группе А.

В следующем матче Финляндия сыграет с Австрией 20 мая. Венгрия проведет матч с Германией 21-го числа.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Венгрия — Финляндия — 1:7 (0:1, 1:1, 0:5)

Голы: Лехтонен — 2 (Рантанен, Охтамаа), 12:52 — 0:1. Какко — 1 (бол., Армиа, Суомела), 23:09 — 0:2. Шебек — 1 (Пожгаи, Галло), 26:46 — 1:2. Охтамаа — 1 (Рантанен, Маннинен), 40:51 — 1:3. Хартикайнен — 3 (бол., Рантанен, Лехтонен), 43:24 — 1:4. Капанен — 1 (Какко, Суомела), 46:20 — 1:5. Мереля — 1 (Фриман, Бьернинен), 54:42 — 1:6. Армиа — 2 (бол., Мяяття, Олкинуора), 59:01 — 1:7.

Вратари: Балиж — Олкинуора.

Штраф: 12 — 0.

Броски: 13 (5+6+2) — 44 (10+10+24).

Судьи: Фернандес, Хрибик.

19 мая. Тампере. Nokia Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Венгрии по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев: «Болельщик может подать в суд и наказать организаторов ЧМ-2023, которые заставили его снять футболку»

Латвия обыграла Словению на чемпионате мира
Новости
RSS RSS
Все новости