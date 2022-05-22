Латвия обыграла Великобританию в матче чемпионата мира

Сборная Латвии обыграла Великобританию в матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 4:3.

В составе великобританцев шайбы забивали Бретт Перлини, Кейд Нилсон и Льюис Хук. У латвийцев Оскар Батна, Янис Якс, Ричард Букартс и Андрис Джериньш.

В турнирной таблице группы B Латвия набрала 8 очков и занимает пятое место. У Великобритании — одно очко и последнее место.

В следующем матче Латвия сыграет со Швецией 24 мая. Великобритания — с Австрией 23 мая.

Чемпионат мира

Группа B

Великобритания — Латвия — 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)

Голы: Перлини — 2 (бол., Майерс, Нейлсон), 5:24 — 1:0. Нейлсон — 1 (Хук, Джонс), 12:16 — 2:0. Батня — 1 (Елисеев, Чуксте), 24:17 — 2:1. Хук — 1 (О`Коннор, Батч), 26:24 — 3:1. Якс — 1 (Рих. Букартс, Дзиеркалс), 34:34 — 3:2. Рих. Букартс — 3 (бол., Дзиеркалс, Роб. Букартс), 51:49 — 3:3. Джериньш — 2 (бол., Дзиеркалс, Чуксте), 53:11 — 3:4.

Вратари: Баунс — Мерзликинс (Силов, 26:24).

Штраф: 14 — 10. Броски: 19 (9+6+4) — 37 (11+16+10).

Судьи: Дехаен, Макфарлейн.

22 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.