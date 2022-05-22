Германия победила Казахстан на чемпионате мира по хоккею

Германия победила Казахстан в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась со счетом 5:4.

В составе Германии отличились Йонас Мюллер, Леонхард Пфедерль, Даниэль Фишбух, Лукас Райхел и Язин Элиц. У Казахстана шайбы забросили Роман Старченко, Егор Петухов, Павел Акользин и Никита Михайлис.

Германия набрала 15 очков и занимает второе место в группе А. У Казахстана 0 очков и 8-я позиция.

В следующем туре Германия 24 мая сыграет со Швейцарией, а Казахстану 23 мая предстоит игра против Италии.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Казахстан — Германия — 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

Голы: Старченко — 1, 2:57 — 1:0. Й. Мюллер — 1 (Битнер, Карачун), 4:38 — 1:1. Петухов — 2 (Асетов, С-н Данияр), 15:46 — 2:1. Пфедерль — 3 (Зайдер), 16:10 — 2:2. Фишбух — 4 (Вагнер, Зайдер), 18:33 — 2:3. Райхель — 2 (бол., Гаванке, Небельс), 25:52 — 2:4. Акользин — 1 (Старченко, С-н Данияр), 39:29 — 3:4. Михайлис — 1 (Сагадеев, Метальников), 40:38 — 4:4. Элиз — 3 (Висманн, Битнер), 47:08 — 4:5.

Вратари: Шутов — Штральмайер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (4+8+10) — 36 (14+11+11).

Судьи: Олунд, Хансен.

22 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.