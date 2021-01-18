В Госдуме считают преступлением лишение Минска права на проведение ЧМ-2021 по хоккею

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что Белоруссию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

— Никто и не скрывает, что это чистейшей воды политическая акция, направленная на то, чтобы разжечь внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Типа они поддерживают демократические принципы в белорусском обществе. Считаю, что это преступление. В современном обществе таких вещей нельзя допускать и нужно пресекать. Что это такое — сегодня дал, завтра забрал? Там пострадают сами белорусы. Для Лукашенко и правительства — это самое простое, они сейчас будут в роли пострадавших, а реально пострадавшими являются спортсмены, дети и болельщики. Они наказали простых белорусских жителей.

Белоруссия в честной конкурентной борьбе выиграла право на проведение чемпиона мира, потратила колоссальные средства на то, чтобы подготовиться к чемпионату мира и достойно его провести. Считаю, что она однозначно должна потребовать возмещение всех убытков и недополученной прибыли через судебное решение.

Напомним, чемпионат мира по хоккею был запланирован к проведению в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Ранее сообщалось, что турнир может быть перенесен из Белоруссии в связи с нестабильной ситуацией в стране.

(Екатерина Звенигородская)