У Задорова небольшая проблема с визой

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после победы в первом матче ЧМ-2019 над Норвегией (5:2) отметил, что у вызванного в национальную команду защитника "Колорадо" Никиты Задорова небольшая проблема с визой.

– С Зубом и Блажиевским спешить не будете?

– Мы Задорова ждем. А потом уже будем решать. Там с визой небольшая проблема, но решаемая.

– У финнов 18-летний Какко две шайбы забросил. Почему в сборной России такое невозможно? Чтобы на чемпионате мира 18-летний решал.

– И у нас возможно. И бывало у нас так. Тут вопрос в уровне игрока. Если хоккеист готов к уровню сборной, то нет разницы, 18 ему или 16. Если только он готов.

– А тренерское доверие?

– Да не в тренерском доверии дело. Что в лиге, что в сборной. Если игрок готов – почему нет?

– Какова стратегия в плане заявки – будете ли заявлять еще форварда?

– Стратегия у нас – пока работаем, дальше будем смотреть. (Игорь Еронко)

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