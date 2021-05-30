Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 30 мая

30 мая состоялись очередные матчи предварительного этапа групп A и B чемпионата мира-2021 по хоккею в латвийской Риге.

Швейцария разгромила Белоруссию (6:0), а Канада — Италию (7:1). Швеция одержал волевую победу над Словакией (3:2), а Финляндия в овертайме одолела Латвию (3:2).

31 мая, в понедельник, сборная России сыграет против Швеции. Матч начнется в 20.15 (мск).

Турнирное положение в группе A: Швейцария — 12 очков (6 игр), Россия — 12 (5), Словакия — 12 (6), Швеция — 9 (6), Чехия — 8 (5), Дания — 8 (6), Великобритания — 4 (6), Белоруссия — 4 (6).

Турнирное положение в группе B : Финляндия — 15 очков (6 игр), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 9 (6), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).