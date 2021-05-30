Финляндия в овертайме обыграла Латвию на чемпионате мира

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии победила команду Латвии (3:2 ОТ).

Решающую шайбу в овертайме забросил Антон Лунделль. У хозяев турнира дубль оформил Мартиньш Дзиеркалс.

Финляндия набрала 15 очков и занимает первое место в группе В. У Латвии девять очков и шестая позиция.

Чемпионат мира

Группа В

Финляндия — Латвия — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Мяеналанен — 1 (Анттила), 3:06 — 1:0. Пакаринен — 3 (Покка, Иннала), 35:39 — 2:1. Лунделл — 4 (Мяяття), 64:56 — 3:2.

Вратари: Сятери — Калниньш.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (9+17+5+5) — 37 (7+15+12+3).

Судьи: Брюггеманн, Франо.

30 мая. Рига. «Арена Рига».