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Сегодня, 16:48

Третьяк выразил надежду, что Россия примет чемпионат мира через несколько лет

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил надежду, что чемпионат мира пройдет в стране через несколько лет.

«Мы всегда надеемся на лучшее. Будем обжаловать. Если нам не разрешат, то будем надеяться, что через пару лет нам вернут чемпионат мира», — цитирует Третьяка ТАСС.

Международная федерация хоккея отозвала у России право на проведение чемпионата мира, который должен был состояться в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Ранее ИИХФ запретила проводить в России молодежный чемпионат мира 2023 года, который был запланирован в Омске и Новосибирске, а также отстранила сборные России от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/14519455
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
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