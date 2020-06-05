Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Чемпионат мира

Матчи России
подробнее

Третьяк прокомментировал назначение Брагина в сборную России

14:24
Владислав Третьяк. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Владислав Третьяк. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал назначение Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России.

— Несмотря на карантин, федерация хоккея все время работала. Сегодня мы презентуем новых тренеров наших команд. Валерий Брагин займет пост главного тренера сборной. Я знаю его очень хорошо. Через его руки прошли многие таланты, которые играют и в КХЛ, и в НХЛ. Молодежную сборную, в свою очередь, возглавит Игорь Ларионов, который очень хорошо знает молодежь. (Алена Гребенькова)

Брагин — новый главный тренер сборной России. Это одновременно логично и удивительно

Чемпионат мира по хоккею 2020: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир