Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Швейцарией (4:1) на групповом этапе ЧМ-2021 в Латвии.

«Немножко было волнительно сегодня, дали швейцарцам глоток воздуха, — сказал Третьяк «СЭ». — Раньше мы такого не давали. Здесь первый период получился тяжелым для нас, они почувствовали свободу. Но второй и третий периоды мы сыграли на высшем уровне. Нацеленность была, хорошо отыграли защитники и вратарь. С такой командой можно выигрывать. Сегодня был принципиальный матч, потому что он практически расставлял точки, кто попадает в следующую стадию. Заработали очень важные 3 очка, ребята справились с заданием тренера, можно всех похвалить».

Также прославленный хоккеист отреагировал на приезд в расположение сборной Дмитрия Орлова, Владимира Тарасенко и Сергея Бобровского.

«Мы ждем их в игре! Тарасенко, Орлов и Бобровский голодны до побед, готовы к сборной. Хочу сказать большое спасибо Самонову, мы все в одной команде. Не важно, кто будет играть дальше, самое главное — нам нужны победы и хорошая игра. Бобровский профессионал с большой буквы, очень благодарим его за то, что решил приехать. Но Самонову огромный респект, он отлично сыграл. Думаю, у него не будет никакой обиды, если Бобровский сыграет против шведов. Это нормально, он все понимает. Тарасенко давно не играл в сборной, тоже очень настраивается на игры», — добавил Третьяк.

Сборная России набрала 12 очков после 5 матчей и занимает первое место в группе А.

(Сергей Федоров)