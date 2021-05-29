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Третьяк — о победе над Швейцарией: «Раньше мы такого не давали»

18:53
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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Швейцарией (4:1) на групповом этапе ЧМ-2021 в Латвии.

«Немножко было волнительно сегодня, дали швейцарцам глоток воздуха, — сказал Третьяк «СЭ». — Раньше мы такого не давали. Здесь первый период получился тяжелым для нас, они почувствовали свободу. Но второй и третий периоды мы сыграли на высшем уровне. Нацеленность была, хорошо отыграли защитники и вратарь. С такой командой можно выигрывать. Сегодня был принципиальный матч, потому что он практически расставлял точки, кто попадает в следующую стадию. Заработали очень важные 3 очка, ребята справились с заданием тренера, можно всех похвалить».

Также прославленный хоккеист отреагировал на приезд в расположение сборной Дмитрия Орлова, Владимира Тарасенко и Сергея Бобровского.

«Мы ждем их в игре! Тарасенко, Орлов и Бобровский голодны до побед, готовы к сборной. Хочу сказать большое спасибо Самонову, мы все в одной команде. Не важно, кто будет играть дальше, самое главное — нам нужны победы и хорошая игра. Бобровский профессионал с большой буквы, очень благодарим его за то, что решил приехать. Но Самонову огромный респект, он отлично сыграл. Думаю, у него не будет никакой обиды, если Бобровский сыграет против шведов. Это нормально, он все понимает. Тарасенко давно не играл в сборной, тоже очень настраивается на игры», — добавил Третьяк.

Сборная России набрала 12 очков после 5 матчей и занимает первое место в группе А.

(Сергей Федоров)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П2

25%

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ТБ 4.5

20%

1.70

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