Российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Швейцарией (4:1) в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 в Риге (Латвия).

«Ребята, конечно, прибавили, по сравнению с предыдущими матчами, особенно в позиционной обороне, не пропустив от швейцарцев в самом начале. Наши соперники показали очень хорошую скорость, в частности в первом периоде, здорово контролировали шайбу по периметру. Потом уже Самонов сыграл неплохо и индивидуальные действия Бурдасова, его шайба помогла повести в счете и играть в свой хоккей, который принес результат в дальнейшем, несмотря на пропущенную шайбу», — сказал Бадюков «СЭ».

Бадюков также отметил хорошую игру тройки форварда Павла Карнаухова, которая помогла исправить ситуацию в третьем периоде.

«Передача Толчинского — это что-то из бобслея, она забавная, но одна из самых топовых на чемпионате в данный момент: одной рукой, ногами вперед. Задача со сборной Швеции будет стоять такая же. Шведы сейчас на очень хорошем ходу. С ними будет борьба за определенные места, им нужно попадать в четверку, а нашей команде — занимать лидирующую позицию», — добавил Бадюков.

Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. Следующий матч сборной России продет с Швецией 31 мая.

(Екатерина Звенигородская)