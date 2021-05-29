Бадюков — о победе над Швейцарией: «Передача Толчинского — это что-то из бобслея»
Российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Швейцарией (4:1) в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 в Риге (Латвия).
«Ребята, конечно, прибавили, по сравнению с предыдущими матчами, особенно в позиционной обороне, не пропустив от швейцарцев в самом начале. Наши соперники показали очень хорошую скорость, в частности в первом периоде, здорово контролировали шайбу по периметру. Потом уже Самонов сыграл неплохо и индивидуальные действия Бурдасова, его шайба помогла повести в счете и играть в свой хоккей, который принес результат в дальнейшем, несмотря на пропущенную шайбу», — сказал Бадюков «СЭ».
Бадюков также отметил хорошую игру тройки форварда Павла Карнаухова, которая помогла исправить ситуацию в третьем периоде.
«Передача Толчинского — это что-то из бобслея, она забавная, но одна из самых топовых на чемпионате в данный момент: одной рукой, ногами вперед. Задача со сборной Швеции будет стоять такая же. Шведы сейчас на очень хорошем ходу. С ними будет борьба за определенные места, им нужно попадать в четверку, а нашей команде — занимать лидирующую позицию», — добавил Бадюков.
Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. Следующий матч сборной России продет с Швецией 31 мая.
(Екатерина Звенигородская)
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