Скауты сборной России поехали в Кошице следить за соперниками по плей-офф чемпионата мира-2019

Представители сборной России поехали в Кошице следить за потенциальными соперниками по плей-офф чемпионата мира-2019. Об этом сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.

По информации "СЭ" это главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ, скаут по Северной Америке Владимир Малахов и скаут штаба сборной Сергей Гомоляко​. (Алена Гребенькова)

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