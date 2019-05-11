Швейцария забросила Италии 9 шайб на чемпионате мира

Сборная Швейцарии разгромила команду Италии со счетом 9:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2019.

В составе победителей 4 (3+1) очка на свой счет записал форвард Кевин Фиала, также по 3 очка набрали Нико Хишир (1+2) и Винсент Праплан (1+2). Также отличились Грегори Хофман, Лино Марчини, Янис Мозер и Ромен Леффель.

Голкипер итальянской сборной Андреас Бернард отразил 52 броска по своим воротам.

Чемпионат мира

Группа В

Швейцария – Италия – 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Голы: Фиала - 1 (Йоси), 1:17 - 1:0. Хофманн - 1 (Дженацци, Курашев), 7:24 - 2:0. Марчини - 1 (Фрик), 10:06 - 3:0. Амбюль - 1 (бол., Фиала), 19:54 - 4:0. С. Мозер - 1 (Амбюль, Я. Мозер), 21:36 - 5:0. Фиала - 2 (Хишир, Праплан), 23:32 - 6:0. Фиала - 3 (бол., Хишир, Праплан), 41:14 - 7:0. Леффель - 1 (Род), 46:55 - 8:0. Хишир - 1 (Праплан), 49:43 - 9:0.

Вратари: Берра - Бернард.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 61 (21+24+16) - 19 (5+8+6).

Судьи: Олунд, Франо.

11 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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