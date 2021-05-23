Сборная Казахстана в серии буллитов переиграла команду Финляндии со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Кирилл Панюков, у финнов отличился Антон Лунделль. Победный буллит на счету Никиты Михайлиса.