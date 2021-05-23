Казахстан — Финляндия: обзор матча чемпионата мира-2021 — видео всех голов
19:29
Сборная Казахстана в серии буллитов переиграла команду Финляндии со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.
В составе победителей заброшенной шайбой отметился Кирилл Панюков, у финнов отличился Антон Лунделль. Победный буллит на счету Никиты Михайлиса.
Читайте также
«Казалось, что катастрофы не избежать, но...» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю