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Казахстан — Финляндия: обзор матча чемпионата мира-2021 — видео всех голов

19:29
23 мая. Рига. Казахстан — Финляндия — 2:1. Фото iihf.com.
23 мая. Рига. Казахстан — Финляндия — 2:1. Фото iihf.com.
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Сборная Казахстана в серии буллитов переиграла команду Финляндии со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Кирилл Панюков, у финнов отличился Антон Лунделль. Победный буллит на счету Никиты Михайлиса.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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