Сергей Плотников: "У нас остались силы и хорошая форма"

Форвард сборной России Сергей Плотников подвел итоги первого матча со Швейцарией (5:2) в Еврочеллендже.

- Вы щедро раздавали передачи. Довольны своей игрой, или хотели сами забросить?

- Хочется большего - мог забить, хотелось не пропускать. Всей командой здорово играли, постоянно атаковали, агрессивно действовали в своей зоне - это именно то, что нам нужно, и будет помогать в следующих играх.

- Швейцарцы много атаковали. Почему лишь дважды забили?

- Наша оборона сыграла хорошо. В своей зоне мы агрессивно отбирали шайбу и начинали атаку - это то, что нам нужно.

- Команда показала хорошее движение, как будто не было трудного сезона.

- Все успели отдохнуть, и мы продолжаем готовиться. У нас остались силы и хорошая физическая форма. В этих играх мы не будем стоять, будем двигаться.

- Получалось много красивых комбинаций, но было много лишних передач. Нужно ли проще действовать?

- Согласен. Перебор с передачами был, хотели красивее сыграть. В следующих матчах будем об этом говорить. Просто все равно все хотят показать себя с лучшей стороны - показывают обыгрыш, борьбу и красивые передачи.

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