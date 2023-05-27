Щитов: «Канадцы должны пройти в финал ЧМ»

Бывший защитник КХЛ Никита Щитов дал прогноз на полуфинальный матч чемпионата мира-2023 Канада — Латвия.

«Не знаю насчет мягкотелости шведов, но никто не ожидал, что получится такой результат. Видимо, латыши были сверхмотивированы. Сказались характер, желание победить и родные стены, которые им помогли. Посмотрим, что будет в матче с Канадой. В этой сборной все-таки играют энхаэловцы. Канадцы всегда выделяются тем, что они одинаково настраиваются на любого соперника и играют с большой самоотдачей. Конечно, все может быть, хоккей тем и интересен. Но я считаю, что канадцы должны пройти в финал», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

Полуфинал ЧМ-2023 Канада — Латвия пройдет в субботу, 27 мая. Начало встречи — в 14:20 по московскому времени.