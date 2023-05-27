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Сегодня, 10:18

В Казахстане намерены бороться за право провести чемпионат мира по хоккею в ближайшие годы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев заявил, что Казахстан учтет опыт прошлых заявочных кампаний и обязательно поборется за право принять чемпионат мира по хоккею в ближайшие годы.

«В будущем обязательно планируем подавать заявку. Мы более детально подготовимся, учтем все ошибки в ходе предыдущей заявочной компании, опыт стран, которые также с первого раза не набирали голосов, постараемся выступить единым кулаком и все-таки принести чемпионат мира, такое шикарное событие, в Азию. Дело не в том, сколько городов и арен включать. Необходимо учитывать и размер страны, и логистику, и инфраструктуру как для казахстанских, так и для зарубежных болельщиков . Мы считаем, что Астана и Алма-Ата — на текущий момент наиболее подходящие города с хорошими классными аренами и гостиницами. Если в будущем в других городах построят дворцы мирового уровня, то, естественно, мы рассмотрим их, но эти два города являются сейчас главными по количеству любителей хоккея, доступности международных рейсов. Это два, так сказать, логистических хаба, связывающих Европу, Азию и другие страны. Так что еще поборемся», — приводит слова Каратаева ТАСС.

В пятницу на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в финском Тампере прошли выборы места проведения чемпионата мира 2027 года, победу одержала заявка Германии. Ее конкурентом за право принять мировое первенство был Казахстан.

Источник: https://tass.ru/sport/17859231
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