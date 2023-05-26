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Сегодня, 19:36

В Казахстанской федерации хоккея оценили результат выборов места проведения ЧМ-2027

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев заявил, что результаты выборов места проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года для Казахстана можно считать достойными.

«Мы провели хорошую заявочную кампанию. Команда, которую мы привлекли к подготовке заявочной кампании, отработала очень достойно. Были подготовлены презентационные материалы о культуре, природе, гостеприимстве и развитии инфраструктуры Казахстана, которые были представлены всем странам — участникам конгресса. В рамках заявочной кампании нашу страну посетили две технические инспекции IIHF, которые позитивно оценили готовность Казахстана к организации и проведению соревнований подобного уровня. В то же время необходимо отметить, что географическое положение Казахстана не позволяет оперативно добраться командам-участницам и болельщикам из Европы и других стран дальнего зарубежья, которые составляют основу состава высшего дивизиона, до места проведения соревнований, по сравнению, например, с Германией. В то же время своей заявкой мы показали потенциал и дали серьезный импульс развитию и популяризации хоккея с шайбой в Азии», — приводит слова Каратаева ТАСС.

По итогам выборов на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в финском Тампере Казахстан получил 25% голосов. Победу одержала заявка Германии (75%).

Турнир пройдет в Мангейме и Дюссельдорфе с 14 по 30 мая 2027 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17855785
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