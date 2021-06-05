Сборная США с 1960 года не может выиграть чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады обыграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) — 4:2.
Таким образом, сборная США опять не выиграет чемпионат мира. В последний раз американцам удалось одержать победу на домашней Олимпиаде 1960 года в Скво-Вэлли. Тот турнир был признан 27-м чемпионатом мира и одновременно 38-м чемпионатом Европы по хоккею с шайбой.
Канада вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с победителем другого полуфинала Финляндия — Германия. Эта игра состоится сегодня, 5 июня. Начало — в 18.15 (мск).
Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье, 6 июня. В этот же день сборная США проведет матч за 3-е место с командой, проигравшей в другом полуфинале.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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