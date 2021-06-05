Сборная США с 1960 года не может выиграть чемпионат мира по хоккею

Сборная Канады обыграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) — 4:2.

Таким образом, сборная США опять не выиграет чемпионат мира. В последний раз американцам удалось одержать победу на домашней Олимпиаде 1960 года в Скво-Вэлли. Тот турнир был признан 27-м чемпионатом мира и одновременно 38-м чемпионатом Европы по хоккею с шайбой.

Канада вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с победителем другого полуфинала Финляндия — Германия. Эта игра состоится сегодня, 5 июня. Начало — в 18.15 (мск).

Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье, 6 июня. В этот же день сборная США проведет матч за 3-е место с командой, проигравшей в другом полуфинале.