Сборная Канады обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Сборная Канады обыграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) — 4:2.
В составе канадцев дублем отличился Эндрю Манджапане, еще по одной шайбе забросили Брендон Пирри и Джастин Дэнфорт. У американцев забили Колин Блэкуэлл и Александер Хмелевски.
Канада вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с победителем другого полуфинала Финляндия — Германия. Эта игра состоится сегодня, 5 июня. Начало — в 18.15 (мск). Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье, 6 июня. В этот же день сборная США проведет матч за 3-е место с командой, проигравшей в другом полуфинале.
Чемпионат мира
1/2 финала
США — Канада — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Голы: Пирри — 3 (Уокер, Пол), 2:02 — 0:1. Блэкуэлл — 4 (Воланин, Лабанк), 17:17 — 1:1. Манджапане — 6 (Браун), 24:15 — 1:2. Манджапане — 7 (Браун, Кемпер), 40:46 — 1:3. Хмелевски — 2 (Руни, Маккей), 43:36 — 2:3. Дэнфорт — 1 (п.в., Пол), 59:36 — 2:4.
Вратари: Петерсен (58:36 — 59:36) — Кемпер.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 38 (16+8+14) — 33 (12+13+8).
Судьи: Бруггеман, Гуэн.
5 июня. Рига. «Арена Рига».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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