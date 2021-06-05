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Сборная Канады обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

16:27
5 июня. Рига. 1/2 финала ЧМ по хоккею. США — Канада. Фото ИИХФ
5 июня. Рига. 1/2 финала ЧМ по хоккею. США — Канада. Фото ИИХФ
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Сборная Канады обыграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) — 4:2.

В составе канадцев дублем отличился Эндрю Манджапане, еще по одной шайбе забросили Брендон Пирри и Джастин Дэнфорт. У американцев забили Колин Блэкуэлл и Александер Хмелевски.

Канада вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с победителем другого полуфинала Финляндия — Германия. Эта игра состоится сегодня, 5 июня. Начало — в 18.15 (мск). Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье, 6 июня. В этот же день сборная США проведет матч за 3-е место с командой, проигравшей в другом полуфинале.

Чемпионат мира

1/2 финала

США — Канада — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Пирри — 3 (Уокер, Пол), 2:02 — 0:1. Блэкуэлл — 4 (Воланин, Лабанк), 17:17 — 1:1. Манджапане — 6 (Браун), 24:15 — 1:2. Манджапане — 7 (Браун, Кемпер), 40:46 — 1:3. Хмелевски — 2 (Руни, Маккей), 43:36 — 2:3. Дэнфорт — 1 (п.в., Пол), 59:36 — 2:4.

Вратари: Петерсен (58:36 — 59:36) — Кемпер.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 38 (16+8+14) — 33 (12+13+8).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

5 июня. Рига. «Арена Рига».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США 2
Канада 4
Матч завершен

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58

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