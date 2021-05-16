Сборная России прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию
10:52
Сборная России по хоккею прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию по регламенту ИИХФ с 16 по 18 мая, информирует Twitter ФХР.
Игроки будут заниматься с тренерами по ОФП по видеосвязи. 18-19-20 мая команда проведет три тренировки на льду до первого матча.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав
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