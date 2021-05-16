Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Сборная России прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию

10:52
Теги:

Сборная России по хоккею прибыла в Ригу и проходит самоизоляцию по регламенту ИИХФ с 16 по 18 мая, информирует Twitter ФХР.

Игроки будут заниматься с тренерами по ОФП по видеосвязи. 18-19-20 мая команда проведет три тренировки на льду до первого матча.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 983
Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Медведева вернулась к Тутберидзе, чтобы завершить карьеру? Фигуристка ни разу не вышла на лед и теперь вне сборной
«Скверное решение. И очень неуважительное». Геркус — об уходе Мухина из «Локомотива» в ЦСКА
Чудо из Бронкса. Оливейра — новый король легкого веса, Фергюсон больше не топ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав