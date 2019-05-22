Россия - Швеция: видеообзор матча

Видеообзор матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции (7:4).

Соперник российской команды вел в счете 1:0 после первого периода, однако россияне забросили шесть во втором. У сборной Швеции отличились Габриэль Ландескуг, Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон и Йон Клингберг.

Впервые на турнире отличились Кирилл Капризов и Евгений Малкин, также по шайбе забросили Александр Овечкин, Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Михаил Григоренко и Дмитрий Орлов.

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