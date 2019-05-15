Чемпионат мира

21:40 15 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Россия – Италия: Овечкин забросил первую шайбу на ЧМ-2019. Видео

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Нападающий сборной России Александр Овечкин забросил четвертую шайбу в ворота Италии – 4:0. Для форварда это первое очко на турнире.

 

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