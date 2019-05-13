Россия - Чехия: видеообзор матча ЧМ-2019

Сборная России обыграла Чехию в матче группового турнира чемпионата мира-2019 (3:0). В составе россиян отличились Сергей Андронов, Никита Гусев и Никита Зайцев​.

Сборная России возглавляет группу B, имея в активе 9 очков. Чехия с 6 баллами располагается на третьей строчке.

Первая заявка на золото. Россия ни разу не дала забить Чехии

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